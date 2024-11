I “Fuori dalle Righe” e i “Betaverse” sul podio di BlogLab 2024

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 di BlogLab, il laboratorio di giornalismo digitale che ha portato al Festival Glocal l’entusiasmo e la creatività di 140 giovani, tra studenti delle scuole superiori e universitari. L’evento, nato per avvicinare i giovani al giornalismo e alla comunicazione digitale, ha visto i partecipanti impegnati in progetti originali su temi di grande attualità come la mobilità sostenibile.

Sul podio delle scuole superiori, hanno brillato i “Fuori dalle Righe” del Liceo da Vinci Pascoli di Gallarate, composto da Carlotta Giudici, Alessandro Scaltritti, Emma Bardelli e Matteo Saporiti. Il gruppo ha affrontato con inventiva e freschezza il tema della mobilità sostenibile, proponendo un percorso fatto di riflessioni che spaziano dalle auto elettriche ai trasporti pubblici e aerei. Con interviste a esperti e un taglio informativo e accessibile, i “Fuori dalle Righe” hanno saputo raccontare la mobilità dal punto di vista dei giovani, in modo completo e stimolante.

Sul podio della categoria universitaria, invece, troviamo i “Betaverse” – Martina Eguaglia, Aurora Targa, Nicola Zedda e Emma Furrer – provenienti dall’Università Liuc, dall’Insubria di Varese e dalla Statale di Milano. La squadra ha saputo distinguersi con un progetto ricco di analisi, dati e sondaggi, accompagnato da contenuti grafici e social di impatto visivo.

Al secondo e terzo posto nella classifica delle scuole superiori si sono classificate, rispettivamente, Le Cairoline del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese e I tre moschettieri e d’Artagnan del Liceo Da Vinci Pascoli di Gallarate.

Nella categoria universitaria, invece, il secondo posto è andato a Il Quarto Potere dell’Università dell’Insubria di Varese.

Per visionare tutti i lavori: Bloglab