I voti del Varese: vittoria dalla panchina, rovesciata di Lari e zampata di Gubellini

VARESE – CHIERI 2-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Praticamente inoperoso, battuto dal dischetto

BONACCORSI 6: Ci mette voglia e fisico, non sempre il giusto ragionamento

MIKHAYLOVSKIY 6: La difesa viene impegnata solo in ripiegamenti, suo l’intervento considerato falloso che porta al rigore. Contrasto molto dubbio ma forse uno della sua esperienza poteva usare maggior cautela

ROPOLO 6: Puntuale come sempre, impegnato il giusto. Qualche lancio interessante, poi lascia il campo quando Floris sbilancia la squadra

Gubellini 7,5: Entra con la cattiveria di chi vuole mangiare il pallone. E la sua zampata è tanto liberatoria quanto importante. Se la prende tantissimo quando l’arbitro lo ammonisce per eccesso di esultanza. Era in diffida, non ci sarà contro il Chisola

VITOFRANCESCO 6: Prosegue il suo prolungato litigio con il campo del “Franco Ossola” che continua a non digerire. Limitato sui lanci, non dispensa però corsa e carattere

DAQOUNE 6: A centrocampo fa filtro ma poco gioco. In avanti si vede pochissimo e questo un po’ limita le iniziative del Varese

Malinverno 5,5: Nonostante il solito carattere combattivo sbaglia quasi tutti i palloni gestiti, alcuni potevano costare carissimo

AZIZI 6: Meglio anche sul piano del gioco, non ancora al massimo delle sue potenzialità. Gioca comunque una gara accorta e senza grandi sbavature

Maccioni 5,5: Anche lui entra in campo con tanta voglia ma non sempre con le giuste scelte

VALAGUSSA 6: Il Varese si appoggia molto su di lui, soprattutto nel gioco aereo e risponde presente. Lotta e poi è il punto di equilibrio per non spaccare la squadra quando in campo ci sono quattro attaccanti

GIORGI 6: Non una prestazione negativa ma ancora troppo timida

Lari 7: Un bellissimo gol in rovesciata con il quale risponde alle critiche delle passate apparizioni. Il talento non manca, il fisico neanche, ora speriamo che la continuità arrivi

BARZOTTI 6: Nel primo tempo offre sponde ai compagni come caramelle ma non vengono sfruttate. Nella ripresa è lui invece a non centrare la porta in almeno due occasioni ghiotte

BANFI 5: Il gol manca da un po’ ma oggi oltre alla mira sotto porta non gli riescono anche le cose più semplici. Un passaggio a vuoto in mezzo a tanti alti. Servirebbe un gollettino per sbloccarlo