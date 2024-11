Il Comune di Somma Lombardo passa allo Stato Civile digitale

Dal 27 novembre il Comune di Somma Lombardo aderisce ad Ansc, l’Archivio Nazionale dello Stato Civile, una nuova piattaforma per la digitalizzazione della PA. Il progetto sul Nuovo Stato Civile Digitale ANSC – Archivio Informatizzato dei Registri dello Stato Civile si inserisce nelle attività previste dalla legge n 125/2015 per la centralizzazione dei certificati di stato civile in un unico archivio gestito dal Ministero dell’Interno (Nella foto: l’archivio storico del Comune).

Nel rispetto delle tempistiche dettate dal Pnrr entro 18 mesi tutti gli Enti dovranno aderire all’ANSC: il comune di Somma Lombardo è fra i primi in provincia di Varese e più in generale fra i primi in tutto il Paese a premere l’acceleratore sulla digitalizzazione.

La novità riguarda dunque la resa di dichiarazioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile che saranno autenticate digitalmente. Le dichiarazioni di Stato Civile oggetto di nuova modalità saranno: separazioni e divorzi, i giuramenti per la cittadinanza e le dichiarazioni di morte e nascita.

Cosa cambia per il cittadino

Al momento, per esempio, della denuncia della nascita di un figlio il genitore o i genitori dovranno presentarsi in anagrafe muniti di SPID o CIE e relative credenziali, per poter procedere alla registrazione dell’atto di nascita che sarà, appunto, redatto e autenticato digitalmente. Ciò significa che all’utente verrà spedita un’email con richiesta di firma digitale da apporre proprio tramite SPID o CIE.

Per venire incontro ai cittadini, il Comune ha esteso per un altro anno la possibilità per i residenti di richiedere lo SPID gratuitamente in Comune, prendendo appuntamento all’Ufficio URP.

Dopo l’applicazione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente l’informatizzazione dei registri di Stato Civile è un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione degli Enti di Pubblica Amministrazione al fine di snellire, velocizzare, rendere più affidabili e accessibili gli atti e le procedure tra PA e cittadini.

L’ANSC consiste in un archivio informatizzato che consentirà di digitalizzare gli atti di stato civile (per esempio cittadinanze, nascita, matrimonio, unioni civili, certificati di morte) che saranno disponibili in tutti gli uffici aderenti.