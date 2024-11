Il Coni di Varese premia atleti, dirigenti e società sportive di 16 discipline

Il Coni di Varese premia i suoi Atleti, Allenatori, Dirigenti e Società Sportive meritevoli, con l’assegnazione delle Benemerenze Sportive. Lunedì 25 novembre 2024 alle 18,00, nella magnifica cornice del Salone Estense del Comune di Varese si terrà la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2022 conferite dal Coni Nazionale.

Tre medaglie d’oro, nove d’argento e trentaquattro di bronzo ad Atleti di undici discipline sportive, una stella d’argento, tre di bronzo e una palma di bronzo ad altrettanti dirigenti sportivi, una stella d’oro e una di bronzo a due società sportive. Gli sport interessati saranno in tutto 16.

Alla cerimonia non mancheranno, come di consueto, i sindaci e gli assessori allo sport dei comuni di residenza dei premiati, i fiduciari Coni Varese, i Presidenti e Delegati delle varie discipline sportive oltre alle autorità civili e militari visto che tra i premiati non mancano atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari.

Ecco l’elenco dei Benemeriti:

MEDAGLIE D’ORO

Giulia Mignemi Canottaggio

Valentino Vidrasc Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Chiara Zaffaroni Pesca Sportiva e Attività Subacquee

MEDAGLIE D’ARGENTO

Siria Balacco Canottaggio Sedile Fisso

Lorenzo Barocci Canottaggio Sedile Fisso

Caterina Chiara Bosetti Pallavolo

Matilde Brunati Canottaggio Sedile Fisso

Daniela Illini Canottaggio Sedile Fisso

Matthias Moroni Canottaggio Sedile Fisso

Danilo Dennis Sollazzo Tiro a Segno

Elisa Stranges Canottaggio Sedile Fisso

Davide Todeschini Canottaggio Sedile Fisso

MEDAGLIE DI BRONZO

Riccardo Armiraglio Tiro a Segno

Martina Barili Canottaggio

Matilde Barison Canottaggio

Asia Bertolotti Canottaggio Sedile Fisso

Christian Biolcati Canottaggio Sedile Fisso

Sara Borghi Canottaggio

Vittoria Calabrese Canottaggio Sedile Fisso

Noemi Cavalleri Atletica Leggera

Alice Codato Canottaggio

Giovanni Codato Canottaggio

Linda De Filippis Canottaggio

Damiano De Tommaso Automobilismo

Vittoria Fontana Atletica Leggera

Arianna Gavin Canottaggio Sedile Fisso

Giulia Grandi Canottaggio Sedile Fisso

Francesco Emilio Lalicata Canottaggio Sedile Fisso

Andrea Ligato Bowling

Massimo Rinaldo Ligato Bowling

Linda Manzoni Canottaggio

Alessio Moretti Handball

Cristian Papa Canottaggio Sedile Fisso

Danilo Perilli Canottaggio Sedile Fisso

Francesca Carola Pompa Golf

Rachele Ponti Canottaggio Sedile Fisso

Massimiliano Possamai Handball

Giorgia Salice Canottaggio

Greta Schwartz Canottaggio

Massimo Schwartz Canottaggio Sedile Fisso

Giada Tamborini Canottaggio Sedile Fisso

Alexandra Troiani Atletica Leggera

Serena Troiani Atletica Leggera

Virginia Troiani Atletica Leggera

Alice Vergazzini Palla Tamburello

Anita Zasio Canottaggio Sedile Fisso

STELLA D’ORO A SOCIETA’ SPORTIVE

A.S.D. Polisportiva Olona

STELLA DI BRONZO A SOCIETA’ SPORTIVE

Circolo Velico Medio Verbano A.S.D.

STELLA D’ARGENTO A DIRIGENTI

Ivan Bidorini Motociclismo

STELLA DI BRONZO A DIRIGENTI

Davide Ferretti Canottaggio

Alberto Paolo Dante Bernacchi Scherma

Cinzia Ghisellini Attività Sportive scolastiche

PALMA DI BRONZO A DIRIGENTI

Domenico Demarco Kickboxing