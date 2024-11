“Il Diario di Lore e Mimì”: a Besozzo la musica di resistenza delle sorelle Bertè

Nell’ambito degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Besozzo all’interno della rassegna “D’Autunno a Besozzo” ad ingresso gratuito venerdì 15 novembre alle 21, nella Sala Mostre del Palazzo Comunale in via Mazzini, 4 si esibirà il duo Laura Bonomi – Nicola Gallo in un concerto omaggio a Loredana Bertè e Mia Martini “Il Diario di Lore e Mimì”.

Una serata speciale, un viaggio nella musica delle sorelle Bertè, un diario musicale attraverso il quale le due cantanti, grandi interpreti della musica italiana, si raccontano e raccontano la loro grande battaglia per affermarsi in un mondo, come quello della musica, prettamente maschilista.

Mia Martini, che con “Donna” denuncia le violenze di cui purtroppo le donne, allora come oggi, sono vittime e Loredana Bertè, in “Sei bellissima”, ci racconta la dipendenza affettiva, cantando di una donna a cui viene detto dal suo compagno “Non vali che un po’ più di niente”.

Il duo musicale è composto da professionisti con una carriera consolidata: la voce di Laura Bonomi, la chitarra e il piano digitale di Nicola Gallo, offrono una lettura e una prospettiva inedita sul rapporto umano e artistico tra Loredana Bertè e Mia Martini. La bellissima e profonda voce della cantante, accompagna il pubblico in

questo tuffo nelle canzoni indimenticabili delle due artiste, duramente segnate dalla vita e dall’arte.

«Dopo l’ottimo riscontro di pubblico al concerto organizzato in memoria di Fabrizio De André lo scorso mese di giugno – Ha spiegato l’assessore Silvia Sartorio – Abbiamo pensato di regalare, nel mese di novembre in cui ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, una serata in musica omaggio a due artiste amate dal pubblico che hanno accompagnato la nostra storia recente con i loro testi intensi e ribelli».

Ingresso GRATUITO SU PRENOTAZIONE: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970623

INFO

Concerto “Il Diario di Lore e Mimì”

Venerdì 15 novembre ore 21.00

SALA MOSTRE del Palazzo Comunale via Mazzini, 4 Besozzo

Voce Laura Bonomi – chitarra e voce Nicola Gallo