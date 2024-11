Il Form Quartet di Francesco Manzoni sul palco di Varese Vive

Prosegue la stagione concertistica del 67 Jazz Club Varese e sul palcoscenico della sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, domenica 1 dicembre sarà la volta del Form Quartet del trombettista Francesco Manzoni.

Ad affiancare il leader saranno il pianista Leonardo Di Virgilio, il contrabbassista Roberto Piccolo e il batterista Massimo Pintori.

Francesco Manzoni è un vecchio amico del 67 Jazz Club (l’ultima volta suonò esattamente due anni orsono a Barasso per il sodalizio varesino) ma ogni ritorno è una garanzia di successo perché la musica del trombettista lecchese è apprezzatissima per qualità e scelta di repertorio.

Questa volta il programma prevede un omaggio a Tom Harrell, grande trombettista statunitense, originario dell’Illinois, classe 1946, che ha scritto pagine indimenticabili con il suo strumento e che ha operato a lungo anche in Europa e in Italia. Ma, accanto a diverse composizioni di Harrell, Manzoni e i suoi compagni di avventura non mancheranno di suonare qualche brano originale e alcuni standard, sempre assai graditi se riproposti con il consueto elevatissimo grado di qualità. L’appuntamento con il Form Quartet è per domenica 1 dicembre alle ore 18; ingresso 10 euro, prenotazioni gradite al numero 335-8208969.