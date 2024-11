Il Piede d’Oro conclude la stagione a Villa Recalcati: ecco i 110 premiati

Domenica 17 novembre il Piede d’Oro concluderà ufficialmente la stagione 2024 con la consueta giornata di premiazioni. Dopo tanti anni al Salone Estense, stavolta sarà un altro luogo simbolo di Varese, ovvero Villa Recalcati, a ospitare la cerimonia con cui verranno premiati tantissimi concorrenti del circuito podistico più conosciuto e frequentato della provincia.

Il direttivo ha reso noto l’elenco dei premiati durante l’evento che prenderà il via alle ore 15. Sono ben 110 gli atleti che sfileranno sul palco per ricevere il riconoscimento assegnato a chi si è distinto nelle tante categorie che compongono il Piede d’Oro. VareseNews, che da diversi anni è partner del circuito, vi propone l’elenco completo: lo trovate CLICCANDO QUI (il formato è il .pdf). Conoscendo, però, gli organizzatori non escludiamo che abbiano tenuto in serbo qualche sorpresa da svelare direttamente domenica pomeriggio.

Il programma della cerimonia prevede l’avvio alle 15 e i saluti istituzionali sia del presidente Angelo De Mieri sia di politici e dirigenti invitati. Intorno alle 15,30 gli esponenti del Piede d’Oro consegneranno il consueto contributo annuale all’Associazione Sacra Famiglia, da tempo partner “sociale” del circuito podistico. A seguire le premiazioni degli atleti in base alle categorie e i saluti finali che potrebbero contenere anche qualche indicazione per la stagione 2025.

Di seguito, intanto, il riassunto della stagione con tutte le tappe e i nomi dei vincitori assoluti di ogni singola competizione inserita nel calendario.