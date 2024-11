Incendio in uno stabile a Galbisio in Canton Ticino: quattro persone evacuate

Un incendio è scoppiato poco dopo le 15.30 a Galbisio in Canton Ticino. Ne dà notizia la Polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio da un locale tecnico adiacente un’abitazione privata. (immagine di repertorio)

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Bellinzona che hanno domato le fiamme, rimaste circoscritte al locale tecnico.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione provvisoria di 2 inquilini dello stabile e di 2 persone da una casa vicina. Tutti hanno già potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Non si segnalano persone ferite o intossicate.