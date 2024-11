Incidente in viale Libertà a Lonate Pozzolo: tre feriti in una strada segnata da incidenti frequenti

Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 6 novembre, alle 18:13 in viale Libertà a Lonate Pozzolo, già noto per essere teatro di numerosi episodi simili senza interventi significativi per migliorare la sicurezza. L’incidente ha coinvolto due auto e tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 22 anni, una donna di 30 e un uomo di 51 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del Fuoco di Varese, attivati dalla Soreu dei Laghi. I soccorsi hanno mobilitato un auto medica e due ambulanze. I feriti sono stati soccorsi in codice verde e giallo e le loro condizioni non sono gravi.