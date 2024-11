Incidente stradale a Oleggio vicino al cimitero: muore un bambino

Lo schianto fra due auto, non distante dal cimitero di Oleggio in provincia di Novara. All’interno di uno dei due veicoli una donna, che più tardi si scoprirà essere la nonna degli altri occupanti, due bambini di 14 (non 8 come scritto in precedenza) e 4 anni.

Il bilancio di quanto avvenuto poco prima le 17 di venerdì è terribile: il nipote maggiore è morto, il fratello è ricoverato gravissimo all’ospedale di Novara in codice rosso.

Gli altri adulti coinvolti nell’incidente risultano feriti in maniera meno grave: la nonna dei due bimbi è finita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero; codice verde per gli occupanti dell’altro veicolo.

Sul posto hanno operato i mezzi di soccorso coordinati dal 118 oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.