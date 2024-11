Intelligenza artificiale e professione: le strategie dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese

Con l’intelligenza artificiale il mondo del lavoro cambia volto, aprendo nuovi orizzonti e prospettive. Questo il tema al centro dell’Assemblea dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese, ospitata dalle Ville Ponti nel pomeriggio di lunedì 25 novembre.

Un’assemblea proiettata al futuro, a partire dalla constatazione di quanto la vita di ciascuno sia sempre più mediata da applicazioni e dispositivi di ultimissima generazione: «Stiamo già vivendo in un’era di intelligenza artificiale – ha detto il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese Michele Frattini ai suoi iscritti – Bisogna guidare questo cambiamento anche negli studi professionali in modo da supportare, e non sostituire, il nostro lavoro».

La strategia suggerita dai consulenti è indirizzare e sfruttare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per automatizzare e rendere più efficienti i compiti ripetitivi e di routine quali gestione delle anagrafiche, adempimenti contributivi e fiscali, analisi e reporting dei dati per i clienti. Ai professionisti rimane così più tempo per le attività a maggior valore aggiunto, come la consulenza strategica e lo sviluppo delle competenze.

«L’ascolto delle aziende e dei lavoratori per individuare soluzioni su misura è il cuore della nostra professione e richiede capacità specifiche quali giudizio critico, empatia, comprensione delle dinamiche sociali basata su un insieme di esperienza, competenze e intuizione, non efficacemente riducibili ad un algoritmo», ha detto Frattini rivendicando quanto l’innovazione sia da sempre nel DNA dei consulenti del lavoro. Informarsi e sperimentare l’Intelligenza Artificiale è il primo passo per guidare il cambiamento assieme alla possibilità di partecipare a corsi di formazione specifici.

L’aggiornamento e la formazione continua dei Consulenti del Lavoro è una priorità per l’Ordine di Varese che ha dedicato parte dell’Assemblea a un momento formativo proprio sull’Intelligenza Artificiale negli studi professionale a cura degli esperti in materia, Fausto Turco e Luca Bombelli.

L’assemblea, introdotta dai saluti delle autorità presenti, a cominciare dall’assessora Cristina Buzzetti, il generale Crescenzo Sciaraffa alla guida della Guardia di Finanza di Varese, Francesco Maresca, direttore del settore Lavoro della Provincia di Varese, ha visto un dibattito vivace ed è stata l’occasione per celebrare i traguardi di carriera di alcuni Consulenti del Lavoro di Varese e per accogliere con una piccola cerimonia sei nuovi iscritti all’Ordine di Varese: Monica Martinelli, Giulia Spiteri, Annalisa Saporiti, Alessio Colombo, Martina Minghini e Francesca Ginelli.

Premiati per i 50 di iscrizione all’albo Claudio Palazzi ed Ernesto Moroni assieme alla collega Patrizia Prasedi che ha invece raggiunto i 40 anni di carriera. Il riconoscimento per i 25 anni da Consulenti del Lavoro è andato a Marina Macchi, Cristina Marcora, Giancarlo Turconi, Federico Guarnieri, Matteo Crespi, Fabrizia Magliola, Antonella Vallerini e Cristina Baranca.