Investito in via Tonale a Varese, grave un 36enne

Un pedone è rimasto gravemente ferito dopo esser stato travolto da un veicolo nella serata di venerdì 8 novembre, in via Tonale a Varese: un uomo di 36 anni è finito in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita (le foto è d’archivio).

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Tonale incrocio con via Monte Golico, appena prima del ponte della ferrovia.

Sul posto sono intervenute ambulanza della Croce Rossa e automedica, le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravi. Il 36enne è stato stabilizzato e poi trasferito all’Ospedale di Circolo di Varese alle 22:35. Come detto l’uomo è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente ha operato la Polizia Locale, per i necessari rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità.