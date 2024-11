La cagnolina Efra e il suo padrone si sono finalmente ritrovati

Una storia decisamente a lieto fine: dopo diversi giorni l’escursionista Arnaldo Tosin e la sua cagnolina Efra si sono rincontrati.

Un’avventura che ha tenuto tutti con il fiato sospeso: l’uomo di Malnate aveva avuto un brutto incidente tornando da una camminata a Cima Sasso, in Val Grande, durante la quale era caduto e si era ferito passando due notti all’addiaccio in attesa dei soccorsi, che lo hanno poi miracolosamente recuperato ammaccato ma vivo. Con lui c’era la cagnolina Efra, che è rimasta in montagna molto più tempo. Anche lei, fortunatamente ritrovata sana e salva. Oggi si sono potuti rincontrare.