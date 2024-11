Ritrovata Efra, la cagnolina dispersa in Val Grande

Stavano decisamente svanendo le speranze di rivederla viva e invece Efra, la cagnolina simil bergamasco dispersa in Valgrande dal 19 di novembre, oggi ha ricacciato la testa e tutti i suoi rasta di pelo in zona Pogallo. La bestiolina ha vagato per la Valgrande dopo che il suo padrone, l’escursionista Arnaldo Tosin, aveva avuto un brutto incidente tornando da una camminata a Cima Sasso, durante la quale era caduto e si era ferito passando due notti all’addiaccio in attesa dei soccorsi, che lo hanno poi miracolosamente recuperato ammaccato ma vivo.

Nei giorni a seguire tanti gli appelli sui social e tante le persone della zona che hanno avuto la prontezza di tenere gli occhi aperti. Una in particolare, “La Barzi”, appassionata di corsa in montagna e cani, ha ripercorso l’itinerario lasciando anche in giro qualche “crocchetta salva vita” fino a che le condizioni lo hanno permesso, cioè fino alla nevicata di giovedì 21 novembre. Dopo quella data la zona era stata interdetta per la pericolosità delle condizioni al suolo (neve e ghiaccio)

Questa mattina la grande notizia: sotto l’abitato di Pogallo la cagnolina è stata avvistata, scappando però subito dopo nel bosco. Allertata la Guardia Forestale, si sono messe in moto le operazioni di recupero. A mezzogiorno del 27 novembre infine, finalmente, la foto certezza: Efra sta bene e aspetta solo di essere recuperata dai famigliari dell’escursionista, al momento ancora ricoverato a Novara.

L’unico quesito che resta aperto, fra gli amici e i parenti del Tosin, è: “Chi ha la pellaccia più dura, fra il cane e il padrone?“. Mentre segue il dibattito, gli stessi invitano la coppia a una lenta ripresa, magari su itinerari meno angoscianti per gli affetti più cari. Tipo la ciclabile della Schiranna. O le cappelle del Sacro Monte, ma proprio a esagerare.