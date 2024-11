La cassapanca restaurata e un concerto di tromba e organo: appuntamento al Santuario di Saronno

A conclusione del restauro dell’antica cassapanca custodita nella sacrestia del Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, realizzato grazie al contributo della BCC di Barlassina – Credito Cooperativo Italiano che ha coperto le intere spese del restauro e che ha inoltre contribuito all’organizzazione del concerto di tromba e organo, si invita la cittadinanza all’evento che si terrà venerdì 8 novembre presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Piazza Santuario dalle ore 20:30.

Il restauro della cassapanca dei primi anni del Settecento

La cassapanca dei primi anni del Settecento, con schienale intagliato e applicato al muro con sette sedute a cui corrispondono altrettanti vani sottostanti, di notevoli dimensioni (alta cm. 185, larga cm. 640 e profonda cm. 60) è conservata nella Sacrestia del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Dopo le autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Curia Arcivescovile di Milano, il restauratore Agostino Alloro di Gallarate (VA), coadiuvato dai collaboratori, ha smontato e trasportato la cassapanca nel suo laboratorio per il restauro. Le operazioni sono state: trattamento disinfestante tramite fluido a base di permetrina, consolidamento delle parti friabili con paraloid, revisione statica della struttura e incollaggio delle parti ove necessario con adesivo alifatico, revisione ferramenta delle cerniere di apertura delle sedute sulla panca, Test di pulitura per identificare i solventi idonei alla pulitura, pulitura delle parti, risarcimento delle lacune e perdita delle parti con integrazioni sia con legno massello che con resina epossidica miscelata con segatura di essenza come da materiale costruttivo originale. Dopo il trasporto e rimontaggio nella Sacrestia è stata stesa una finitura con un leggero strato di gommalacca dato a tampone per uniformare la lucidatura e stesura finale di un leggero strato di cera d’api, con successiva lucidatura con tessuto in lana.

Il progetto è stato coordinato dall’arch. Carlo Mariani che ha seguito le fasi progettuali, le procedure autorizzative di Curia e Soprintendenza, l’esecuzione lavori e l’organizzazione della serata inaugurale.

Il Concerto

Alle 21:30 si terrà un concerto di tromba e organo suonati rispettivamente da Sébastien Galley e Giulio Mercati con musiche di Georg Friedrich Händel (1685-1759), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Giuseppe Verdi (1813-1901) e Alessandro Marcello (1669-1747).

Sébastien Galley

Originario di Friburgo in Svizzera, Sébastien Galley ha studiato presso l’Haute Ecole de Musique di Ginevra con Gérard Métrailler, ottenendo il diploma di insegnamento nel 2005 e il diploma di solista con distinzione nel 2008. È stato premiato in diverse occasioni e contesti, tra cui il Concours National d’Exécution Musicale di Riddes e il premio della Società Amici e Vecchi Allievi del Conservatorio. Nel 2007 ha vinto il concorso di seconda tromba presso l’Orchestra della Svizzera Italiana, dove dal 2008 occupa il posto di prima tromba. Dal 2004 fa parte dell’orchestra Camerata Schweiz come prima tromba. Parallelamente Sébastien Galley svolge un’attività di musica di camera con l’OSI Brass e il Sunday Brass ed è anche regolarmente chiamato come sostituto in diverse orchestre in Svizzera o in giurie di concorsi ed esami in Conservatorio.

Giulio Mercati

Nato a Saronno, Giulio Mercati è stato avviato alla musica all’età di sei anni dal nonno materno, Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti; si è quindi perfezionato in organo, composizione e clavicembalo. Come solista si è esibito in oltre venti paesi nel mondo, toccando alcune tra le sale concertistiche più prestigiose e le Cattedrali più importanti. È attivo come continuista e tastierista in diverse importanti formazioni, collaborando con direttori come Lombard, Ashkenazy, Valcˇuha, Trevino, Vedernikov, Holliger, Soudant, Griffiths, Brock, Gringolts. È stato accompagnato da compagini prestigiose nell’esecuzione di concerti per organo e orchestra – da Händel e Haydn a Hindemith, Poulenc e Barber – esibendosi sovente anche in veste di direttore. È organista titolare presso la Chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano. Ha inciso per RTSI, Bottega Discantica, Tactus e Dynamic-Naxos. È compositore attivo soprattutto nel campo organistico e corale. È musicologo apprezzato e conferenziere assai operoso. Vanta numerose direzioni artistiche di rassegne prestigiose, delle quali è altresì sovente ideatore, in Italia, Svizzera e Spagna. È docente di storia della musica sacra presso la Facoltà di teologia di Lugano. Nel 2021 è stato nominato responsabile degli eventi musicali della Diocesi di Lugo (Spagna).

Contributo

Il restauro e il concerto sono resi possibili grazie al contributo della BCC di Barlassina – Credito Cooperativo Italiano.

La BCC di Barlassina è presente a Saronno dal 1999. Attraverso la filiale di Via Ferrari numerosi sono stati in questi anni gli interventi a sostegno delle realtà sociali e culturali del territorio. Un precedente del 2008 riferito al Santuario di Saronno, ha visto la banca sponsorizzare la terza ristampa del volume “Gaudenzio Ferrari e la cupola del Santuario di Saronno”, promosso dalla locale sezione Rotary. L’intervento odierno si inscrive nella speciale vocazione della cooperazione di credito a conservare e valorizzare la memoria storica e spirituale delle comunità locali presso le quali le banche cooperative sono chiamate a operare. Come recita uno slogan promosso di recente dalla BCC di Barlassina, in occasione del suo settantesimo di fondazione, “banca di persone, nata per la comunità”.

Patrocinio

All’evento è stato rilasciato il patrocinio del Comune di Saronno (VA).

Presentazioni attività

Alle ore 20:30 accoglienza.

Alle ore 21:00 saluti e presentazione dei restauri da parte del restauratore Agostino Alloro che ha eseguito le lavorazioni di restauro sulla cassapanca.

Alle ore 21:30 inizierà il concerto di tromba e organo di Sébastien Galley e Giulio Mercati.

A seguire visita alla Sacrestia con la cassapanca restaurata.

INGRESSO LIBERO

Informazioni

Carlo Mariani Architetto: mail cm@carlomariani.eu – cell. 339/1503102