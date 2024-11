La marcia di 1500 bambini a Varese per la Giornata dei diritti dell’infanzia

Festosa, colorata e baciata dal sole la diciottesima edizione della Marcia dei diritti dei bambini in centro a Varese. Oggi, 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, circa 1500 bambini delle scuole primarie e dell’infanzia, assieme alle loro maestre hanno sfilato per le vie del centro cantando i loro slogan a tutta voce. Insieme hanno dato vita al corteo per i diritti dei bambini più partecipato d’Italia.

Ad aprire il corteo un altissimo trampoliere e Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro, promotore dell’iniziativa assieme al Comune di Varese, ben rappresenntato in testa al corteo dall’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, assieme alla vicesindaca Ivana Perusin, all’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari e alla Garante per i Diritti dell’infanzia del Comune di Varese, Laura Cauroso.

Sugli striscioni e nei disegni dei bambini portati in manifestazione il richiamo al tema scelto per l’edizione di quest’anno: il diritto di ogni bambini ad avere un nome e una nazionalità. «Sono diritti importanti e fondamentali perché avere un nome significa avere un’identità», ha spiegato l’assessora Dimaggio ai bambini che sono riuniti ai Giardini Estensi a fine percorso.

I piccoli hanno quindi urlato in coro ciascuno il proprio nome. Un modo per ribadire il concetto e sentirsi parte, ognuno con la propria peculiare identità, di una grande comunità unita.

Poi per tutti il momento tanto atteso: la merenda con cioccolata e te caldi offerti dagli Alpini.