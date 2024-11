La Marcia Mondiale della Pace passa dal Varesotto

Il 20 novembre prossimo saranno organizzate a Varese e provincia alcune iniziative per salutare il passaggio della delegazione internazionale della Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.

L’iniziativa è partita il 2 ottobre 2024, Giornata Internazionale della Nonviolenza e anniversario di Gandhi, da San José di Costarica (capitale di un Paese senza esercito), dove tornerà, dopo aver fatto il giro del pianeta, il 5 gennaio del 2025. In Italia la marcia toccherà, dal 16 al 30 novembre, una trentina di città.

«In questa edizione – spiegano gli organizzatori – la marcia ha per obiettivi: il disarmo nucleare, con richiesta a tutti gli Stati di approvare il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari già in vigore dal 2022; il disarmo progressivo e la rinuncia degli Stati all’uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti; l’obiezione di coscienza alla guerra come diritto fondamentale; la rifondazione dell’Onu in senso democratico con l’abolizione del diritto di veto; un pianeta pienamente sostenibile; eliminazione della fame in dieci anni; nessuna discriminazione degli esseri umani per nessun motivo; educazione alla Nonviolenza in ogni livello scolastico».

Anche in provincia di Varese diverse sono state e saranno le iniziative a supporto degli obiettivi della Marcia: invito a partecipare ai Comuni della provincia e alle scuole di ogni ordine e grado, iniziative con allievi di diverse scuole, convegni sulle Basi militari, sulla Nonviolenza, sulla necessaria rifondazione dell’Onu, proiezione di film anche nella rassegna “Un posto nel Mondo”

Al momento sono 52 le realtà della provincia che si sono unite nel Comitato Territoriale per la Marcia della Pace.

I Comuni di Varese e di Travedona Monate, e la Provincia di Varese, hanno dato il loro patrocinio.

Nella giornata del 20 novembre, quattro saranno le iniziative:

Biciclettata per la Pace sui luoghi della militarizzazione della provincia di Varese (Base Nato di Solbiate Olona e Leonardo di Venegono Superiore), con partenza alle 8:30 da Saronno e alle 8:45 da Solbiate O.

Corteo in Varese con comunicazioni in Piazza Repubblica, con partenza alle 11:30 da Largo Martiri della Libertà (Ippodromo).

Pranzo al sacco con la delegazione internazionale dei marciatori presso l’Oratorio di San Vittore (alle 13:30, accesso limitato).

Preghiera interreligiosa per la Pace, la Nonviolenza e la Salvaguardia del Creato, presso la Chiesa Battista di Varese (dalle 16:30)

Successivamente, la delegazione internazionale di marciatori, composta da Angelica Klatte (Centro per gli studi umanistici di Berlino) e Sandro Ciani (Un Mondo senza guerre e senza violenza), proveniente dall’Alto Verbano, raggiungerà Brescia, dove, tra le altre cose, si unirà ad un presidio davanti alla Aerobase di Ghedi dove sono stoccate pronte all’uso 20 bombe nucleari B61-12.