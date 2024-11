La Regione approva lo schema di convenzione per rifare l’Area delle Nord a Busto Arsizio

Passo in avanti per la rigenerazione di tutta l’area attorno allo scalo ferroviario di Busto Arsizio Nord. Regione Lombardia ha dato il via libera allo schema di convenzione con Ferrovienord per la realizzazione del progetto Fili a Busto Arsizio, finanziato con 26 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Gli interventi previsti

Il progetto prevede la completa riqualificazione della stazione ferroviaria Nord e delle aree circostanti. Tra le opere principali figurano la costruzione di un parcheggio multipiano a sud del fabbricato viaggiatori e la creazione di una tratta della super pista ciclabile che collegherà Milano a Malpensa.

Uno degli elementi distintivi sarà il Sistema Lineare Verde, che correrà lungo la copertura del tracciato ferroviario interrato da via Magenta a via Cadorna. Quest’area diventerà un corridoio urbano multifunzionale, in grado di migliorare l’interscambio tra i diversi mezzi di trasporto e offrire spazi vivibili e fruibili.

Fontana: “Un’operazione di ricucitura sociale”

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il progetto Fili rappresenta “una grande occasione per ridisegnare il territorio con una visione innovativa e sostenibile”. Fontana ha sottolineato come l’iniziativa punti a migliorare la qualità della vita dei cittadini, combinando rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo sostenibile.

Terzi: “Fulcro di mobilità integrata”

L’assessore Claudia Maria Terzi ha evidenziato che la stazione di Ferrovienord e le aree limitrofe diventeranno il fulcro di un sistema di mobilità integrata e di vivibilità. “Questo progetto è un volano di sviluppo per il territorio e per i suoi residenti”, ha dichiarato.

Un disegno che guarda al futuro

Fili non si limita a Busto Arsizio ma interessa l’intero asse Milano-Malpensa, comprendendo anche gli interventi nelle stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa e Saronno. Tra le iniziative spicca la piantumazione di migliaia di alberi in 24 Comuni e la realizzazione di una pista ciclabile lunga oltre 40 chilometri, un simbolo di modernità e sostenibilità per la Lombardia.

Con l’avvio del progetto Fili, Busto Arsizio si prepara a diventare un modello di rigenerazione urbana e di connessione sostenibile per tutta la regione.