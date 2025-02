La nuova Area delle Nord di Busto Arsizio parte da un supermercato

Via libera alla realizzazione di un nuovo supermercato nell’area delle Nord. L’ok è arrivato ieri sera in giunta dove, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Luca Folegani, è stata approvata la modifica al documento di inquadramento per il coordinamento dello sviluppo delle aree di trasformazione TR3a – TR3e – TR3f che in parole povere sarebbe l’area tra le vie Castelmorrone, via Bernardino Luino e via Monti, praticamente a ridosso del supermercato Tigros già esistente.

Esselunga sbarca a Busto Arsizio

Nell’area, attualmente occupata da edifici in stato di degrado e abbandono, dovrebbe sorgere una nuova Esselunga, l’ultimo grande marchio della Gdo che mancava in città. In cambio il Comune potrà incamerare oneri di urbanizzazione che serviranno a finanziare una parte del progetto di parco verde lineare che dovrebbe sorgere insieme alla riqualificazione della stazione e della aree circostanti in collaborazione con Ferrovie Nord e Regione Lombardia.

Dopo decenni di immobilismo, e grazie anche alle modifiche fatte al masterplan dall’amministrazione comunale, finalmente qualcosa si muove davvero in quella striscia di terra che si sviluppa sopra la linea ferroviaria per Malpensa e che da decenni attendeva una riqualificazione.

Si torna a parlare di Hydrogen Valley

La giunta di mercoledì si muove anche sulla questione idrogeno. Su proposta del sindaco, è stata approvata la programmazione dell’evento “Varese hydrogen ecosystem: expanding opportunities and boosting synergies”, nell’ambito del Progetto TH2CINO, finanziato da dal Programma Horizon Europe – Clean Hydrogen Partnership dell’Unione Europea.

Obiettivo di TH2ICINO è promuovere la nascita di un ecosistema integrato per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e il consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, al fine di decarbonizzare diversi settori (dalla mobilità all’industria) e facilitare l’adozione dell’idrogeno come combustibile nel territorio.

L’evento, che si svolgerà l’11 marzo dalle 9 alle 13 presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, sarà finalizzato a rendere pubblici e a condividere i primi risultati del Progetto TH2ICINO per la creazione della Hydrogen Valley di Malpensa e per coinvolgere i portatori d’interesse del territorio, con particolare riferimento alle imprese. Durante il convegno saranno approfonditi lo stato di avanzamento del progetto, con particolare riferimento all’hub di Malpensa, alla conversione ad idrogeno dei veicoli e alle nuove opportunità in materia di finanziamenti.