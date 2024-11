Le bellezze sotterranee del Campo dei Fiori raccontate in un libro di due speleologi varesini

Venerdì scorso, 15 novembre, negli spazi della libreria Librando di Gallarate è stato presentato il libro fotografico “Panorami sotterranei: viaggio nelle grotte del Campo dei Fiori”.

L’opera, edita nel settembre del 2024 da Pubblinova Edizioni Negri di Gallarate, è a firma di Luana Aimar e Antonio Premazzi.

Gli autori, moglie e marito residenti a Varese, sono entrambi speleologi e Istruttori sezionali del CAI sezione di Erba; hanno dedicato una parte significativa della loro attività speleologica degli ultimi dieci anni alla documentazione video-fotografica del sottosuolo della provincia varesina e non solo.

«Dopo tanti anni di attività (più di venticinque per entrambi) – spiegano i due autori – gli ambienti sotterranei ci sono molto famigliari; ci rendiamo conto che non è però così per la maggior parte dei residenti della zona, pur vivendo in prossimità di aree particolarmente significative dal punto di vista speleologico. Con quest’opera abbiamo voluto condividere la nostra passione, mostrando almeno una parte degli scorci che gli ambienti sotterranei del Campo dei Fiori regalano ai loro visitatori».

Puntualizza Premazzi che in questo momento copre il ruolo di Curatore del Catasto Speleologico di Federazione Speleologica Lombarda per quanto riguarda l’area varesina: «All’attuale stato delle conoscenze sul monte Campo dei Fiori sono noti oltre 200 ingressi di cavità naturali per uno sviluppo complessivo di vuoti sotterranei percorsi e topografati prossimo ai 50 chilometri. Le grotte rappresentano un patrimonio di inestimabile valore, ancora più importante se si pensa che, nel caso specifico, l’acqua che scorre al loro interno è captata a uso idropotabile per soddisfare la richiesta idrica di alcune decine di migliaia di persone».

Il volume si compone di 144 pagine e contiene al suo interno oltre 130 immagini (tutte realizzate da Luana Aimar con il supporto di numerosi speleologi appartenenti a diversi Gruppi speleologici) corredate da didascalie. I testi a corredo, oltre a descrivere sommariamente il sistema carsico e le sue caratteristiche , ripercorrono la storia esplorativa delle grotte del Campo dei Fiori, perché, chiariscono gli autori: “Il sistema carsico esiste a prescindere ma le grotte come le intendiamo umanamente, con un nome, un ingresso, una profondità e uno sviluppo, esistono solo grazie allo sforzo congiunto degli uomini e delle donne che in oltre 120 anni hanno dedicato il loro tempo all’esplorazione speleologica della montagna varesina»

Durante la serata, attraverso la lettura di brani a carattere speleologico e la visione di foto e filmati, gli autori hanno illustrato i temi trattati nel libro e hanno svelato i particolari e le difficoltà del lungo lavoro di documentazione compiuto in questi anni.

Sul canale Youtube degli autori, ai seguenti link: