Le Reti idriche sotto il controllo di Alfa: contatori per prevenire le perdite

Dividere la rete acquedottistica comunale in distretti, con lo scopo di tenere sotto controllo e monitorare distribuzione e pressione dell’acqua, individuando le aree potenzialmente più critiche per il rischio perdite.



MODELLAZIONE E MONITORAGGIO

È l’obiettivo che si pone Alfa con uno dei progetti finanziati dal PNRR e che interesserà 56 comuni (poco meno del 60% del totale di quelli gestiti). Per realizzarlo si procederà con la modellazione delle reti, simulando cioè il loro comportamento in varie situazioni, in modo da riprodurne “a tavolino” il funzionamento.

INTERVENTI TEMPESTIVI

Inoltre, tenendo continuamente sotto controllo le reti dei singoli distretti, sarà possibile aumentare il grado di prevenzione di eventuali perdite idriche e intervenire più rapidamente quando è necessario ripararle.

IN CASO DI DUBBI

Il progetto prevede anche l’installazione presso alcuni contatori di privati delle apparecchiature per il monitoraggio della pressione.

Un’attività fondamentale per avere il quadro completo del distretto idrico per la modellazione.

I tecnici di Alfa – o delle aziende da essa incaricate – stanno bussando quindi a qualche porta, ma, per garantire tranquillità a tutti, sul sito www.alfavarese.it viene pubblicato settimanalmente l’elenco dei comuni interessati.

Inoltre, è sempre possibile chiamare il numero verde 800 103 500 per assicurarsi che sia proprio il personale di Alfa quello che chiede di accedere al contatore e non qualche malintenzionato.

Ricordiamo sempre che chi si presenta come incaricato di Alfa deve essere munito dell’apposito cartellino di riconoscimento e che – in nessun caso – potrà chiedere denaro o di far spostare preziosi o altri oggetti più o meno di valore.