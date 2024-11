L’ex sindaco Marco Cavallin si dimette dal Consiglio comunale di Induno Olona

L’ex sindaco di Induno Olona Marco Cavallin lascia il Consiglio comunale.

A comunicare la notizia delle sue dimissioni è stato lui stesso, dal suo profilo Facebook. Le dimissioni, presentate nei giorni scorsi, saranno formalizzate nella seduta del Consiglio comunale in programma questa sera, lunedì 4 novembre.

«Nel Consiglio Comunale convocato per lunedì 4 novembre, saranno formalizzate le mie dimissioni da consigliere di minoranza, carica a cui sono stato chiamato dopo le ultime consultazioni, che come ben sapete hanno visto eletto sindaco l’ing. Giorgio Castelli – spiega Cavallin – Ho deciso di dimettermi dalla carica comunale perché in questo periodo nuovi e impegnativi incarichi professionali assorbono tante mie energie e dunque, per serietà e scrupolo, ho pensato fosse giusto fare scelte che – seppur dolorose – mi consentissero di non penalizzare alcuna delle funzioni cui sono stato chiamato».

Tra questi impegni la nomina, lo scorso 15 luglio, ad amministratore delegato di Alfa srl, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Varese.

«L’impegno civico nel Comune di Induno Olona, che penso in tutta franchezza e modestia di aver svolto con disciplina e onore per venticinque anni, dapprima in opposizione alla giunta Crosti, poi dal 2004 come assessore e dal 2014 come sindaco, è stato e rimarrà una mia passione.

Pur senza un ruolo ufficiale nel Consiglio comunale, vi assicuro che continuerò a proporre la mia visione delle cose e la mia esperienza all’interno della lista civica Viviamo Induno Olona , che per tanti anni ha amministrato il paese. Una lista attiva, in movimento e in costante rinnovamento, anche generazionale. All’interno della lista ci sono tante donne e uomini d’esperienza e volti nuovi che potranno crescere e presentarsi con entusiasmo e autorevolezza alla tornata elettorale del 2029, nella quale mi auguro si possa raccogliere quel successo che nel 2024 è mancato per poche decine di voti».

Il messaggio di Cavallin si conclude con un augurio e un saluto: «Al contempo da uomo delle Istituzioni, come mi sento di essere dopo l’esperienza decennale da sindaco, voglio augurare di cuore alla nuova Giunta del sindaco Castelli di saper operare sempre per il bene del paese: non vi nascondo che – in forza anche della mia Fede – sto pregando affinché questo accada, e ve lo confido proprio a significare la sincera lealtà e la mia convinzione che gli interessi della nostra comunità debbano sempre prevalere sulle divisioni ideologiche e le pur legittime distanze personali. Auguro a Cecilia Zaini, Liliana Bano, Maria Chinosi e al giovane nuovo arrivato in Consiglio comunale Luca Folador, di saper interpretare sempre al meglio le istanze della nostra lista all’interno del Consiglio comunale: io – anche se non fisicamente seduto su quei banchi, come negli ultimi 25 anni – sarò al loro fianco per tutto quello di cui ci sarà bisogno. La pagina della lista Viviamo Induno Olona sarà d’ora in poi il canale su cui seguire tutti gli aggiornamenti sulle nostre attività. Un saluto di cuore a tutti voi».