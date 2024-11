“Lo Stormo dell’Aquila”, a Malnate il libro per il Centro Ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria

Appuntamento per venerdì 8 novembre con l’autrice Donata Mary Potito per la presentazione del libro, il cui ricavato andrà alla ricerca

Venerdì 8 novembre, alle 18.00, nella Sala Consiliare di Malnate, si terrà la presentazione del libro “Lo stormo dell’Aquila” di Donata Mary Potito. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Malnate, della Provincia di Varese e dell’associazione “La città delle donne”, sarà un’occasione per conoscere da vicino l’opera e l’autrice.

Alla presentazione parteciperanno ospiti di rilievo, tra cui la professoressa Francesca Rovera e la Presidente dell’associazione C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), Adele Patrini. A moderare l’incontro sarà Alessandra Stifani, mentre le letture saranno affidate ad Annarosa Confalonieri, che darà voce ad alcuni passaggi significativi del libro.

Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro Ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria, a sostegno della ricerca e della cura delle patologie senologiche. Al termine dell’evento, i partecipanti potranno godere di un rinfresco.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per sostenere la ricerca in senologia e per scoprire un’opera ricca di emozioni e riflessioni.