L’omaggio della Federcalcio a Gigi Riva: a Leggiuno una giornata in azzurro

Pochi giorni fa, il 7 novembre, Gigi Riva avrebbe compiuto 80 anni. Un traguardo che Rombo di Tuono non ha tagliato tra noi, visto che è scomparso lo scorso 22 gennaio, ma che è stato contraddistinto da numerose iniziative per ricordare quello che tuttora è – dati alla mano – il più grande bomber della Nazionale di calcio italiana.

Ed è proprio la Nazionale, o meglio la Federazione (con il patrocinio del CSI), a omaggiare Riva nel suo paese natale, Leggiuno: sabato prossimo, 16 novembre, la località che si affaccia sul Lago Maggiore ospiterà una giornata a tinte azzurre, tutta dedicata all’amatissimo centravanti. Il momento più rilevante è probabilmente l’allenamento che sarà svolto dalla Nazionale Under 18 al campo sportivo comunale: gli Azzurrini del c.t. Daniele Franceschini effettueranno una rifinitura alla vigilia dell’incontro amichevole con la Svizzera in programma domenica 17 a Gavirate.

La giornata si aprirà alle 11,30 in Municipio con il saluto istituzionale nella sala consiliare di Leggiuno. Per l’occasione arriveranno Nicola Riva, figlio di Gigi, e Giancarlo Antognoni che oggi è capo delegazione dell’Under 18 ma che è stato uno dei giocatori di maggior classe nella prima metà degli anni Ottanta, tanto da laurearsi campione del mondo in Spagna con la nazionale di Bearzot. All’incontro saranno presenti anche i ragazzi della ASD Leggiuno, la squadra locale, che assisteranno ai filmati e ai ricordi di chi ha conosciuto bene il formidabile “Rombo di Tuono”.

Sarà poi l’Oratorio a ospitare, dalle 12,30, il pranzo conviviale che precede una passeggiata speciale. Alle 14 infatti, i ragazzi del posto e le autorità cammineranno tra i luoghi simbolo della Leggiuno di Riva: dalla chiesa parrocchiale al vecchio campo da calcio sfiorando anche la sua casa di famiglia. Un tributo alle radici del campione ma anche alla sua umanità e alla sua storia a tratti struggente.

Alle 15 è poi prevista la rifinitura degli Azzurrini che si alleneranno davanti agli occhi dei ragazzi che giocano nelle società della zona. E alle 16,30 i talenti della nazionale giovanile lasceranno il posto a un folto gruppo di bambini (categorie Primi Calci e Pulcini) che saranno guidati in un allenamento dai tecnici del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. L’occasione per trasmettere ai più piccoli lo spirito e i valori di un ragazzo di Leggiuno divenuto campione indimenticabile.