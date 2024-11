Luci e mercatini, alla Rasa di Varese si accende il Natale

Al via la ventiquattresima edizione del Mercatino della Rasa, storico appuntamento apripista del Natale Varesino che si svolgerà in due giornate: sabato 16 novembre dalle 14 alle 19:30 e domenica 17 novembre dalle 10 alle 19:30.

“Quello del mercatino della Rasa è un evento consolidato che è diventato importante per tutti i cittadini e per il territorio – afferma la Vicesindaca di Varese Ivana Perusin – Il Natale a Varese è un appuntamento importante e in questi anni si è lavorato affinché proprio partendo da questo tradizionale mercatino, la città diventasse un punto di riferimento per la Provincia e anche oltre. Natale a Varese è un vero e proprio punto di riferimento”.

Sarà possibile raggiungere il mercatino in auto o in bus navetta a disposizione in entrambi i giorni, con partenza dall’Ippodromo fino alla Rasa e ritorno. La prima corsa per il sabato sarà alle 13:30 e l’ultima a salire alle 18:30; la domenica la prima sarà alle 9:30 e l’ultima a salire alle 18:30. Per scendere dalla Rasa e tornare in centro città, l’ultima corsa è prevista alle 20 entrambi i giorni. In alternativa, l’Associazione Amici di Bregazzana organizza anche quest’anno “Lanterne Erranti”, una passeggiata suggestiva che partirà proprio da Bregazzana e che attraverserà i sentieri che uniscono i due quartieri fino al mercatino, per poi tornare sempre attraverso i sentieri accompagnati proprio dalla luce delle lanterne.

“Il mercatino è un evento cresciuto molto in questi anni. Una novità di questa edizione è la collaborazione con FIAB Ciclocittà Varese che organizza sia sabato 16 che domenica 17 un percorso in bicicletta per raggiungere il mercatino – racconta Chiara Comparoni, Presidente Associazione ASAR – Come sempre ci saranno punti di ristoro di attività locali e saranno ospiti alcune associazioni benefiche, come l’Associazione Nepal nel Cuore e come sempre Africa Mission. Parteciperanno anche la scuola per l’infanzia San Gottardo e l’Oratorio, poiché queste giornate sono da sempre un’opportunità per poter raccogliere fondi attraverso la preparazione di manufatti”.

Opere in vetro soffiato, ricami, abbigliamento, illustrazioni, poesia e tanto altro: “Anche quest’anno è stato raggiunto il limite della capienza dei tanti stand e bancarelle di manufatti che hanno reso famoso questo particolare evento. Ci ha contattato anche una signora dalla Sardegna che parteciperà esponendo le sue lampade fatte a mano – conclude Chiara Comparoni -È un lavoro grosso, di grande affetto ed emozione. Nella scorsa edizione abbiamo accolto più di 18 mila visitatori. Anche quest’anno saranno oltre un centinaio gli hobbisti e artigiani presenti”.