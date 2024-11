Luoghi non comuni festival fa tappa a Cassano Valcuvia e Luino. Un appuntamento di tre giorni con momenti di teatro e musica, ma soprattutto un momento di incontro, scambio, riflessioni. Una tre giorni che porterà al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, e poi in biblioteca a Luino, diversi momenti aperti al pubblico, alle associazioni, alle realtà del territorio.

Luoghi non comuni festival è organizzato da Etre, associazione culturale che si estende su tutto il territorio lombardo, coinvolgendo realtà culturali legate principalmente alle arti performative e della quale è parte anche la residenza teatrale della Valcuvia. A raccontarci come nasce questo festival e la sua importanza è Sara Carmagnola, responsabile della progettazione dell’associazione.

«Siamo una realtà diffusa in quasi tutte le province lombarde. Etre è nata nel 2007 da un progetto di Fondazione Cariplo dedicato alle residenze teatrali e artistiche. Da allora, il panorama culturale si è evoluto, portando ad una naturale evoluzione anche dell’associazione verso una cultura più partecipata e vicina ai territori e alle persone».

L’evento è in programma dal 15 al 17 novembre, un’occasione per aprire il dialogo tra artisti, cittadini e associazioni. Uno dei momenti clou del festival è per la giornata di sabato 16 novembre con il tavolo di lavoro presso la Biblioteca di Luino, dal titolo “Esperienze di Cittadinanza Attiva Under35”.

«Ci siamo chiesti cosa spinga le nuove generazioni ad attivarsi», afferma Sara Carmagnola. «Volevamo capire cosa muove queste giovani persone a impegnarsi nella società, nei territori di riferimento e come possiamo creare con loro un dialogo intergenerazionale». L’incontro vedrà la partecipazione di associazioni giovanili di Varese e provincia, insieme a esperienze di co-progettazione provenienti da tutta Italia, in una giornata ricca di confronti, scambi e idee».

L’evento proseguirà in serata con la performance partecipata “La Scelta”, un progetto di Roger Bernat che elimina le barriere tra spettatori e artisti. Qui, il pubblico sarà coinvolto attivamente, sperimentando i meccanismi della direzione artistica partecipata. «È un’esperienza immersiva», racconta Carmagnola, «che testimonia un modo diverso di fare programmazione culturale, in cui le persone prendono la parola e incidono sulle scelte artistiche».

La manifestazione si aprirà venerdì 15 novembre con un momento conviviale alle 18.30: l’inaugurazione e un aperitivo con prodotti locali, seguito da un concerto dei “Linda Melodia”, che porteranno il pubblico in un viaggio musicale tra jazz e tradizione capoverdiana, in collaborazione con l’associazione territoriale Utòpia.

Domenica 17 novembre, il festival si concluderà con l’assemblea dei soci di Etre, dedicata alla co-progettazione e al futuro dell’associazione. «Il nostro lavoro di rete è in costante evoluzione», sottolinea Carmagnola. «Alterniamo edizioni più grandi, come quella prevista nel 2025, a versioni più contenute come questa, focalizzandoci su temi specifici». L’obiettivo di Etre è continuare a promuovere la cultura come strumento di inclusione e attivazione territoriale. «Questa edizione rappresenta un punto di partenza», conclude Carmagnola, «per un dialogo intergenerazionale che guarda al futuro e al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una cultura partecipata».

