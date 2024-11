Mattia Bellucci nei quarti di finale al Challenger di Kobe

Nella sua rincora alle prime 100 posizioni del ranking mondiale e – di conseguenza – a un posto nel main draw dei prossimi Australian Open, Mattia Bellucci è volato in Giappone dove sta disputando il Hyogo Noah Challenger di Kobe organizzato all’interno di una struttura avveniristica.

Il tennista di Castellanza è accreditato della testa di serie numero 3 e si è imposto nei primi due incontri disputati fino a questo momento sui campi indoor con fondo veloce. Prima ha battuto il giapponese Yuta Shimizu e quindi l’australiano Alex Bolt.

Con Shimizu il varesino è partito bene ma poi ha dovuto sudare per chiudere il match in due set, vinti con il punteggio di 7-6 6-4 (ma dominando il tie-break del primo per 7-1). Mattia ha quindi travolto Bolt nel primo parziale con un rotondo 6-0, poi l’australiano (numero 160) ha reagito ma anche il secondo set è stato vinto dal 23enne mancino per 6-4 senza mai cedere il servizio.

Ora dunque Bellucci è atteso dai quarti di finale: di fronte a lui ci sarà infatti il libanese Benjamin Hassan che nei primi due turni ha regolato altrettanti australiani, Jasika e McCabe. Il 29enne nato in Germania è attualmente numero 246 al mondo ma quest’anno ha toccato anche il 143° posto del ranking ATP. Una bella occasione per entrambi, considerando anche che la prima testa di serie – il cinese Bu – che era da quella parte del tabellone è stato sconfitto al secondo turno.