Torneo di Kobe, Bellucci è super al servizio e vola in semifinale

Terza vittoria per Mattia Bellucci al torneo di Kobe, in Giappone. Nei quarti di finale dello Hyogo Noah Challenger il tennista di Castellanza ha liquidato, secondo pronostico, il libanese Benjamin Hassan dopo un’ora e 20′ di gioco.

Bellucci (foto Sposito) ha chiuso i conti con il punteggio di 6-1 6-4: nel primo set l’azzurro ha dominato la scena con un servizio molto efficace (4 aces e alte percentuali: ben 14 punti su 15 giocati con il primo servizio) senza nemmeno concedere palle break all’avversario che, al contrario, si è visto strappare il turno di battuta in due circostanze.

Più equilibrata invece la seconda frazione con Bellucci sempre ficcante in battuta (seppure con numeri più “normali”) e Hassan stavolta in grado di replicare al mancino 23enne. Mattia però non ha mai offerto all’avversario occasioni reali (appena una palla break subito annullata) e ha concluso il match senza grandi problemi.

Come detto ieri in QUESTO articolo, il cammino di Bellucci a Kobe è importante non soltanto per il torneo in sé ma anche perché l’allievo di Fabio Chiappini sta provando a entrare tra i primi 100 al mondo. Un risultato numerico rilevante ma anche molto utile in vista degli Australian Open che si disputano a gennaio: un ranking migliore potrebbe garantire l’inserimento nel tabellone principale senza passare dalle qualificazioni.

In semifinale – nella notte italiana tra venerdì e sabato – il giocatore varesotto se la dovrà vedere con l’austriaco Jurij Rodionov, attuale numero 197 del ranking mondiale. Attenzione però a non sottovalutare il 25enne mancino nato a Norimberga che in passato ha toccato anche l’87a posizione nel febbraio scorso dopo il successo al Challenger di Coblenza. Nell’altra semifinale il padrone di casa, il nipponico Taro Daniel (84) sfiderà il belga Alexander Blockx (249).