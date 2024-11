Meride, un’antica dimora del ‘700 rinasce grazie al restauro dello Studio Maesani

Ecco come un’antica dimora del 1700, grazie anche allo Studio Milena Maesani di Varese, è diventa un lussuoso Hotel de charme con spa. Si tratta della Locanda San Silvestro a Meride, un romantico villaggio medievale tra le colline dove le case sono orientate verso il sole, proprio da qui l’etimologia del nome Meride: “a meriggio”, ovvero verso sud. È qui che troviamo la Locanda San Silvestro, ai piedi del Monte San Giorgio a pochi km da Varese, nel territorio ticinese dell’Insubria dove il tempo sembra essersi fermato.

Lo Studio di Milena Maesani ha curato il restauro e la decorazione di questa struttura ricettiva, un piccolo lussuoso Hotel de charme, collocato all’interno di una suggestiva corte del 1700 con ampio affaccio su ettari di vigne e boschi incontaminati. Maesani ha elaborato l’intero vestito di questa suggestiva struttura ricettiva, dal piano terra, alle camere, fino alla facciata esterna, e la zona wellness della locanda.

Qui sorgeva un tempo un’antica dimora contadina nel centro del paese. Varcando il portone ci accoglie un’atmosfera che evoca storie antiche, pace e tranquillità. Un pergolato d’ uva centenario ci indica la strada fino al desk di accoglienza dell’albergo e ci dà il benvenuto la sala colazioni e una luminosa zona living con divani e caminetto.

«Il restauro ha preservato l’atmosfera e la struttura architettonica originaria della vecchia dimora – spiegano dallo Studio Maesani -. La location è caratterizzata dal connubio perfettamente armonico tra materiali rustici come sassi, soffitti lignei e pareti in pietra e l’arredo moderno, funzionale, pulito. L’ intervento ha prediletto il rispetto degli elementi originali. Il progetto ha previsto il restauro dei soffitti lignei con le grandi travi in legno di castagno, i pavimenti in cotto settecenteschi, le pareti in pietra, i colonnati e i suggestivi archi originali creati dai cosiddetti “picasass “di Meride nel XVIII secolo».

Lo Studio di Milena Maesani, ha creato anche gli intonachi in pasta di marmo in tutte le stanze mantenendo il sapore dell’antica tradizione e le superfici in cocciopesto “pastellone” dei bagni. «Sono stati restaurati gli elementi in cotto e in legno dei soffitti del ‘700 e ogni singolo elemento in pietra, dalle antiche suggestive pareti, alle colonnine, i terrazzi e le balaustre – prosegue Milena Maesani -. Abbiamo realizzato anche tutte le facciate ad intonachino rosa velato, sia sulla porzione lato strada, sia in riferimento all’ingresso e di tutti gli elementi lignei presenti nella struttura, ad esclusione del parquet, così come la realizzazione dei pavimenti in resina simil cemento».

Inoltre, è stato realizzato un affresco su parete murale rappresentante l’insegna della struttura sopra il portone d’ingresso e tutti i loghi personalizzati che contraddistinguono le differenti camere dell’alloggio. Le vecchie stalle interrate, con muri e soffitti a volta, tutte in pietra, sono state risanate per dare spazio a una rilassante zona Wellness. L’ intervento ha previsto oltre alla messa a vista e la messa in sicurezza delle pareti realizzate con le pietre a volta del periodo romanico, la definizione di quello che è il tessuto di copertura della pavimentazione con una soluzione in resina che, va ad accompagnare quello che è già il tono, il sapore e la bellezza naturale ed essenziale di questo ambiente.

In una delle aree della zona relax vi è la forte ed impattante presenza di un monolito che si presume sia un lapillo vulcanico derivante dal periodo Permiano; un tempo in questa zona il paesaggio fu segnato da un’intensa attività vulcanica di tipo esplosivo databile circa 280 milioni di anni fa, estendendosi per 50 km quadrati dal versante occidentale del Monte Generoso fino alla Valganna (Italia) attraverso il Monte San Giorgio. Questo elemento naturale è stato anch’esso restaurato e contestualizzato all’interno di questo splendido ambiente Wellness. Il progetto è stato sviluppato dagli architetti Omar Berri- Studio R19, Milano e Ambrogio Grassi- Studio Grac, Mendrisio.