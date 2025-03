Il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio gratuito per i papà nel giorno della loro festa

In occasione della festività di San Giuseppe, la Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio mercoledì 18 marzo offrono a tutti i papà accompagnati dai propri figli la possibilità di visitare il Museo gratuitamente per tutta la giornata, dalle 9 alle 17.

Un’occasione per scoprire insieme il sito Unesco del Monte San Giorgio, un patrimonio mondiale ricco di fossili unici al mondo, risultato di oltre 100 anni di scavi e ricerca scientifica, e per passare una giornata in famiglia tra scienza, storia e natura.

Un’avventura indimenticabile anche grazie alle nuove esperienze interattive in Realtà Virtuale e Mista che permetteranno di compiere un emozionante viaggio nel tempo, tornando indietro di 240 milioni di anni per osservare da vicino gli abitanti dell’ambiente marino e terrestre del Triassico medio.

Tutte le informazioni sul sito del Museo