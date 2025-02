Il Museo dei fossili di Meride festeggia il carnevale: ingresso gratuito a chi si presenta mascherato

Da martedì 4 a venerdì 7 marzo 2025 dalle 9.00 alle 17.00, il Museo dei Fossili di Meride propone l’ingresso gratuito a chi si presenta in maschera.

Per la settimana del carnevale, il Museo invita grandi e piccini a visitare le sue sale in maschera. Chi si presenterà travestito avrà diritto all’ingresso gratuito per scoprire i tesori del sito UNESCO del Monte San Giorgio e fare un viaggio nel tempo di 240 milioni di anni.