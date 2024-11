“Monocromo 3D”: arte contemporanea e colore nell’ex Chiesa di San Giulio a Cassano Magnago

L’Associazione Culturale Blaue Reiter ODV, in collaborazione con il Comune di Cassano Magnago, presenta la mostra d’arte collettiva “Monocromo 3D”, che si terrà dal 7 al 15 dicembre 2024 nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa di San Giulio.

La mostra sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle 17 e offrirà ai visitatori un percorso espositivo che unisce opere pittoriche e installazioni, in un dialogo creativo che esplora il concetto di monocromo. Come osserva Lara Scandroglio, il colore, nelle sue diverse declinazioni, ha attraversato la storia dell’arte come elemento centrale di espressione. Dai fauves all’arte concettuale, il monocromo diventa simbolo e mezzo per veicolare messaggi profondamente personali, legati alla spiritualità, alla memoria, alla dimensione sociale e ambientale.

In questa esposizione, ogni artista propone due opere che dialogano tra loro: una pittorica, collocata a parete, e un’installazione, entrambe accomunate dalla riflessione sul tema del monocromo. La mostra accoglie una pluralità di voci artistiche, offrendo un’esperienza ricca di suggestioni e stimoli visivi.

La mostra sarà visitabile fino al 15 dicembre. L’apertura al pubblico segue i seguenti orari: il venerdì e il sabato dalle 15.00 alle 18.30, mentre la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.