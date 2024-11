Nominata in Fnm ringrazia il partito. I Cinque Stelle: “La destra sdogana spartitocrazia alla faccia del merito”

Nominata nei vertici di Fnm Pay, controllata dalla Regione Lombardia, ringrazia tutti i suoi colleghi di partito che hanno contribuito alla sua nomina. E ora quel ringraziamento fatto da Manuela Scidurlo, di Fratelli d’Italia, diventa pietra dello scandalo: «disintegra le già tristemente note barriere dello spoil system, per sdoganare pubblicamente le logiche della “spartitocrazia” attraverso cui la destra lombarda sta affondando la meritocrazia» dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco.

I ringraziamenti di Scidurlo alla sua intera “filiera” politica – dai vertici regionali all’assessora alla Cultura Caruso, al segretario provinciale del partito – suonano un po’ irrituali, perché mettono in primo piano appunto il criterio della fedeltà politica, prima ancora della competenza.

È vero che la fedeltà politica è ormai un criterio a ogni livello e la spartizione di cariche è ovunque – dagli amministratori di società ai dirigenti di ogni livello – e guidata con il bilancino non solo tra partiti ma anche per compenenti interne, però forse queste logiche non vengono messe così tanto in evidenza come avvenuto nel caso della consigliera FdI di Somma Lombardo nel Varesotto (che di suo ha poi anche sottolineato il valore “territoriale” della nomina: prima varesotta nel cda Fnm Pay).

Fatto sta che aver reso così esplicite le logiche fa sobbalzare sulla sedia il consigliere M5S al Pirellone. Che parla di «uno scenario dove a contare sono solamente i criteri di fedeltà politica, ai quali poi i nominati si sentono in dovere di rendere grazie. Nemmeno nella prima Repubblica eravamo costretti ad assistere a simili spettacoli di lottizzazione estrema. I cittadini, in primis quelli che votano e sostengono il centrodestra, non si sorprendano poi se la qualità dei servizi che ricevono è la logica conseguenze del modo in cui i partiti selezionano gli amministratori».