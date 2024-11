Nuova prova per la rete d’emergenza nazionale, da Varese collegamento anche con nave San Marco

Nuova prova di connessione della rete radio d’emergenza nazionale, che ha in Varese uno degli snodi fondamentali: questa mattina, 6 novembre 2024, la rete ha messo in collegamento nove località in tutta la Penisola, ma anche una nave militare.

Nello specifico tra le 11 e le 12 si sono messe in collegamento le Prefetture di Varese, Siena, Reggio Calabria, Caltanissetta e Belluno, la Scuola genio trasmissioni alla Cecchignola di Roma, il dipartimento Protezione Civile a Roma, l’ospedale da campo a Orio al Serio e l’ospedale da campo Ana di Valgrande Comelico, nel Cadore. E infine la nave San Marco della Maria Militare (in riserva era pronta alla connessione anche nave Foscari)

La rete radio nazionale d’emergenza – nata ai tempi del terremoto in Friuli – è pensata come rete di comunicazione da attivare (sul territorio in caso di circostanze straordinarie, quando “crollano” le comunicazioni ad esempio via cellulare.

Infrastrutture e connessioni che noi oggi diamo per scontate ma possono venire a mancare per sovraccarico o danneggiamento degli impianti (ad esempio in territori colpiti da terremoti).

Qui potete sentire un esempio di una vecchia prova radio, comprendente l’attivazione dei “nodi” delle diverse aree d’Italia e anche un collegamento con nave Cavour della Marina.