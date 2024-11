Nuovi mezzi e attrezzature per i Vigili del Fuoco volontari di Laveno Mombello e Tradate

Regione Lombardia ha concluso con successo un bando che ha stanziato oltre 2 milioni di euro per sostenere le organizzazioni non lucrative e di volontariato legate ai Vigili del Fuoco sul territorio regionale.

Tra i progetti finanziati spiccano quelli dell’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello e dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Tradate. Le due realtà varesine hanno ottenuto contributi per oltre 35 mila euro finalizzati all’acquisto di mezzi e dotazioni tecnico/strumentali.

L’iniziativa si inserisce in un progetto regionale più ampio, come spiegato dall’assessore La Russa: “Il nostro obiettivo è permettere ai Vigili del Fuoco volontari di lavorare al meglio, fornendo mezzi efficienti e sedi adeguate nei vari distaccamenti del territorio.” Il bando, che ha coperto al 100% le spese ammissibili, ha finanziato 55 progetti presentati da 60 associazioni di volontariato, rispondendo a tutte le richieste di acquisto mezzi fino a un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario.

L’ELENCO COMPLETO DELLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE A QUESTO LINK