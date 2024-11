Offroad Expo. A Malpensafiere la passione per il fuoristrada in tutte le sue declinazioni

Grazie all’unione tra il Moto club SS 33 Sempione e Insubria 4×4 è nato Offroad expo 2024, un format tutto nuovo che metterà in scena a MalpensaFiere di Busto Arsizio una fiera di Offroad, Enduro e Vanlife ad un passo da Milano, un evento imperdibile per gli appassionati del fuoristrada in tutte le sue declinazioni. Dal 30 novembre all’ 1 dicembre questa manifestazione offrirà a tutti gli amanti dell’avventura su due e quattro ruote, e a chi ama la vita on the road, un’immersione totale nel mondo dell’adrenalina, della passione e dell’innovazione.

Due Padiglioni, Tre Mondi

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, sarà organizzato in due padiglioni, ciascuno dedicato ai settori in forte crescita: fuoristrada, enduro e vanlife. Con oltre cento espositori presenti, sarà possibile scoprire i marchi più prestigiosi e le ultime novità in fatto di veicoli offroad, moto da enduro e soluzioni per il campeggio su van e camper. Questa sarà l’occasione ideale per esplorare prodotti innovativi, accessori all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione, oltre a incontrare esperti del settore e ricevere consigli su come migliorare la propria esperienza di guida e avventura.

Spazi Interni ed Esterni

Due grandi padiglioni riscaldati, con tanti servizi a disposizione sia per il pubblico che per gli espositori, le grandi attrattive saranno gli spazi esterni appositamente allestiti per permettere ai visitatori di testare i veicoli. Con piste dedicate e tracciati tecnici, sarà possibile assistere a dimostrazioni dal vivo delle prestazioni di moto da enduro, veicoli 4×4 e camper van. I visitatori potranno così sperimentare in prima persona la versatilità dei mezzi e vivere l’emozione dell’offroad.

Offroad ed Enduro: Azione e Adrenalina

Per gli appassionati di fuoristrada e enduro, l’evento offrirà percorsi su misura per testare le capacità tecniche di veicoli 4×4 e moto. Ci saranno piste con ostacoli, terreni accidentati e fangosi, ideali per mettere alla prova le sospensioni e la trazione dei mezzi, offrendo uno spettacolo entusiasmante per tutti i presenti.

Vanlife: Libertà su Quattro Ruote

Il settore vanlife in grande espansione dedicato ai veicoli camperizzati, alle soluzioni innovative per il campeggio e agli accessori per vivere la libertà del viaggio. Sarà l’occasione per vedere van equipaggiati con le ultime tecnologie, modelli personalizzati e accessori per trasformare ogni viaggio in un’avventura. Gli appassionati potranno inoltre confrontarsi con professionisti del settore per trarre ispirazione e consigli su come personalizzare il proprio veicolo.

Un Evento da Non Perdere

Offroad Expo, la Fiera Offroad, Enduro e Vanlife promette di essere un evento straordinario per veterani del fuoristrada, motociclisti e amanti della vita in van. È un’occasione unica per esplorare nuove opportunità, stringere contatti e vivere l’avventura in un contesto coinvolgente.

UN EVENTO BENEFICO: Il ricavato sarà devoluto ai seguenti enti: Super O, Comitato Maria Letizia Verga e Heal.