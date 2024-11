Oltre 8.000 persone in dieci giorni di festival, un successo Glocal 2024

Dal 1° al 10 novembre Varese è diventata il cuore del giornalismo e dell’innovazione con la tredicesima edizione di Glocal, organizzata da VareseNews in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, ANSO, l’Osservatorio europeo di giornalismo e il contributo di Google.

Sono stati più di 8.000 i partecipanti ai 100 eventi proposti nelle tre sezioni del festival, Glocal, Glocal + e Glocal Doc, che hanno esplorato temi centrali come l’intelligenza artificiale e l’importanza di porre le giuste domande ai sistemi di AI.

Gli appuntamenti programmati in una decina di location della città di Varese e provincia con il quartiere generale nei locali della Camera di commercio locale, fondamentale supporter del festival fin dalla prima edizione, hanno registrato numeri davvero notevoli: 3.200 spettatori per Glocal DOC, 1.600 partecipanti agli incontri di formazione, 1.100 alle serate principali e 1.200 agli eventi extra.

Il festival ha visto la partecipazione di circa 600 studenti delle scuole secondarie e università della provincia, coinvolti nelle proiezioni di documentari e in BlogLab.

La logistica ha visto il supporto di oltre cento persone tra staff e volontari, tra cui una trentina di studenti dei corsi di comunicazione di ITS Incom Academy. 250 le camere prenotate e dieci attività di ristorazione coinvolte.

Giunta alla seconda edizione, la sezione Glocal DOC, dedicata ai documentari, ha offerto nei primi giorni di festival, 20 proiezioni. Il Premio Agostini è andato a The Keep di Federico Conti come miglior documentario breve, mentre Dalla parte sbagliata di Luca Miniero ha ricevuto il premio come Miglior Documentario. La collaborazione con AIR3, Cortisonici, Filmstudio 90 APS, BA Film Festival e ICMA ha consolidato l’offerta culturale della rassegna.

Grande riscontro anche per BlogLab, il laboratorio per studenti che ha visto partecipare 35 squadre di scuole superiori e università. Sul podio “Fuori dalle Righe” del Liceo da Vinci Pascoli di Gallarate e “Betaverse” delle università LIUC, Insubria e Statale di Milano.

«È stato un grande successo a tutti i livelli, con partecipanti entusiasti che hanno ringraziato l’organizzazione. Quest’anno, oltre ai giornalisti e agli editori provenienti da ogni parte d’Italia, abbiamo accolto anche registi di documentari ed esperti della comunicazione. È stata una grande emozione l’incontro con Nico Acampora, fondatore di PizzAut, così come la serata dedicata al docufilm su Sarajevo.

Gli applausi interminabili per Mario Calabresi e Luca Sofri, insieme a quelli per Stefano Mancuso, hanno suggellato il successo della serata Cara VareseNews, ricca di protagonisti e condotta da Francesca Milano di Chora Media», ha dichiarato Marco Giovannelli, direttore del festival.