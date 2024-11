Openjobmetis: Tyus in arrivo. Poi toccherà a Sykes

È atteso per mercoledì a Malpensa l’aeroplano che riporterà in Italia Alex Tyus, il pivot americano scelto e messo sotto contratto dalla Openjobmetis per rafforzare il reparto lunghi, togliere qualche responsabilità dalle spalle inesperte di Kao Akobundu-Ehiogu e dare maggiore spessore nell’area colorata.

Il lungo americano, 36 anni (foto FIBA), ha completato le pratiche burocratiche (compreso il rinnovo del passaporto ancora valido ma in scadenza prima del 30 giugno) e dovrebbe arrivare come detto mercoledì, in tempo per un primo contatto con l’ambiente biancorosso. E in tempo per completare il percorso – visite mediche e documentazione di Lega – e depositare il contratto nei termini previsti per poter andare a referto sabato sera (20,30) a Scafati.

L’arrivo di Tyus dovrebbe essere seguito da quello di Keifer Sykes, il play in pectore della Openjobmetis visto che non è ancora stato ufficializzato (ma non ci sono dubbi a riguardo). L’ex avellinese ha saldato le proprie pendenze (aveva perso il lodo con la sua precedente agenzia e questo aveva bloccato la possibilità di firmare un contratto in area FIBA) e nella giornata di mercoledì dovrebbe ritirare i documenti e il visto per l’Italia. Plausibile quindi che possa imbarcarsi giovedì, ragion per cui – a differenza di Tyus – è più complicato che per Scafati possa esserci.

La situazione, comunque, è ancora “mobile” sul fronte stranieri e Mandole dovrà comunque fare qualche scelta in base ai giocatori disponibili per tesseramento e per condizione fisica. Sotto quest’ultimo punto di vista si attendono novità da Justin Gray, assente con la Virtus per un problema muscolare al polpaccio. L’ala è tornata ad allenarsi con cautela e la sua condizione andrà valutata giorno per giorno. Se non dovesse farcela (e se Sykes non fosse disponibile) a Scafati potrebbe esserci ancora Gabe Brown, anche se la sua esperienza biancorossa appare agli sgoccioli.