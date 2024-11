Parte a Maccagno la “spremitura“ della regina del lago, la trota marmorata

L’ASD Pescatori Alto Verbano ha ufficialmente dato il via alle attività annuali di spremitura e fecondazione presso l’incubatoio ittico di Maccagno con Pino e Veddasca. Questa fondamentale iniziativa, condotta con dedizione dai volontari dell’associazione, si prefigge l’obiettivo di conservare la trota marmorata, una specie autoctona delle nostre acque purtroppo in grave pericolo di estinzione.

La trota marmorata, simbolo della biodiversità fluviale dell’Alto Verbano, è sempre più minacciata dalla perdita di habitat, dalla competizione con specie aliene e dai cambiamenti ambientali. Grazie al lavoro meticoloso, l’incubatoio ittico rappresenta un baluardo per il recupero e la tutela di questa specie unica.

Il processo di spremitura e fecondazione artificiale consente di raccogliere le uova dai riproduttori selezionati, fecondarle in modo controllato e garantire una maggiore probabilità di sopravvivenza rispetto alle condizioni naturali. Le uova fecondate verranno successivamente incubate fino alla schiusa, per poi essere reintrodotte nei corsi d’acqua dell’Alto Verbano, contribuendo così al ripopolamento e alla conservazione del salmonide. Di recente si è attuata anche la tecnica del ‘cocooning’ che vede i volontari riprodurre fedelmente un nodo di trota nel greto del torrente e lì dentro seminarci le uova fecondate.

Un invito alla comunità per difendere la biodiversità

L’ASD Pescatori Alto Verbano invita chiunque voglia contribuire a questa importante missione a unirsi ai volontari dell’associazione. Partecipare a queste attività non significa solo prendersi cura della trota marmorata, ma anche sostenere un impegno concreto per la salvaguardia della biodiversità delle acque della Provincia di Varese.

Per maggiori informazioni o per partecipare, è possibile contattare l’associazione tramite i suoi canali ufficiali. Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza per proteggere un tesoro naturale che rischia di scomparire.

Contatti ASD Pescatori Alto Verbano:

Fb: https://www.facebook.com/ASDPescatoriAltoVerbano

Ig: https://www.instagram.com/asdpescatorialtoverbano?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

mail: asdpescatorialtoverbano@gmail.com