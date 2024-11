PizzAut e TEHA Group: Insieme per Nutrire l’Inclusione a Varese

PizzAut, il primo ristorante in Europa gestito completamente da persone autistiche, annuncia una nuova importante collaborazione con TEHA Group e la sua associazione no-profit DOT – Do One Thing. Durante l’evento a Varese che si è tenuto a Villa Panza venerdì 8 novembre, Nico Acampora, fondatore di PizzAut, – davanti a oltre 100 tra imprenditori, istituzioni e associazioni – ha condiviso la visione di un futuro inclusivo dove l’autismo non è solo accettato, ma valorizzato, attraverso iniziative concrete di lavoro e integrazione. L’incontro ha visto la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e il Sindaco di Varese Davide Galimberti.

Dalla sua nascita nel 2017, PizzAut si è impegnato nella costruzione di un modello che combina eccellenza gastronomica e inclusione sociale. I ristoranti PizzAut a Cassina de’ Pecchi e Monza impiegano attualmente 41 persone autistiche. Grazie a una visione innovativa e un approccio concreto, PizzAut mira a espandere la propria presenza attraverso la creazione di una rete di 15 food truck in Lombardia entro il 2025, uno per ogni capoluogo di provincia, con quattro mezzi destinati a Milano.

L’importanza della collaborazione con TEHA Group e DOT

TEHA Group, che dal 2013 opera nel sociale con il sostegno di iniziative di solidarietà attraverso DOT, ha scelto di supportare il progetto PizzAut con l’ambizioso obiettivo di portare un food truck a Varese. Ogni food truck impiegherà cinque persone autistiche, offrendo loro un’opportunità di lavoro e favorendo l’autosufficienza economica, con un significativo risparmio per il bilancio statale grazie all’integrazione lavorativa.

«La collaborazione con PizzAut rappresenta una grande occasione per la nostra comunità di fare la differenza. Siamo convinti che Varese si dimostrerà un terreno fertile per il supporto di queste iniziative sociali», ha dichiarato Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group.

Un impatto sociale ed economico

Con circa 600.000 persone autistiche in Italia, delle quali solo l’1,7% lavora, l’inclusione lavorativa è un passo cruciale verso l’autonomia. Il progetto dei food truck di PizzAut mira non solo a offrire un’opportunità di impiego, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica. Grazie a questa iniziativa, TEHA Group e PizzAut dimostrano come la solidarietà possa tradursi in impatti economici tangibili, con un risparmio stimato di 100 milioni di euro in 10 anni per il sistema statale.

L’appello alle realtà Imprenditoriali del territorio

L’evento ha visto la partecipazione di diverse aziende, tra cui Autogrill e Bindi, che si sono unite a PizzAut nel sostenere un modello di impresa inclusiva e innovativa. TEHA Group invita le aziende e le istituzioni di Varese a unirsi a questo progetto, contribuendo alla realizzazione del food truck locale e sostenendo concretamente l’inclusione sociale.