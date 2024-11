Pomeriggio di botte in piazza Repubblica a Varese: rissa tra una ventina di ragazzi, coinvolti anche minorenni

Super rissa nel tardo pomeriggio di venerdì 29 novembre a Varese, a due passi dalle luci di Natale. Proprio mentre in piazza Monte Grappa tante persone si radunavano per assistere all’accensione dell’albero, a poche centinaia di metri, in piazza Repubblica, sul retro del teatro di Varese una ventina di ragazzi e ragazze se le davano di santa ragione. Alla fine quattro persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari: due ragazze di 14 anni, una di 18 e una donna di 37 anni.

Sul posto due ambulanze che hanno soccorso le persone ferite e gli agenti delle volanti inviate dalla Questura, che hanno sedato il tumulto e identificato diverse persone, secondo le prime informazioni di nazionalità prevalentemente italiana.

Pesanti le conseguenze della rissa: una ragazzina portata all’Ospedale del Ponte di Varese in codice giallo, e un’altra persona ricoverata all’ospedale di Tradate, anch’essa in codice giallo.