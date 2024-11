Prima della prima presenta la Forza del destino

Il Circolo della Bussola di Saronno propone giovedì 5 dicembre 2024 – alle ore 20.45, nella sala del Bovindo di Villa Gianetti a Saronno – una “Prima della Prima”, in cui verrà presentata l’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala. L’incontro offrirà la preziosa possibilità di avvicinare il meraviglioso mondo dell’Opera e consentirà di poterla meglio recepire quando, due giorni più tardi, verrà trasmessa in diretta televisiva.

Marco Banfi, Presidente del Circolo, attivo sul territorio con innumerevoli eventi dal 1986 afferma: “L’evento è stato promosso insieme agli Amici di Villa Borletti di Origgio. Sarà inusuale, ma la collaborazione tra associazioni culturali è un principio al quale teniamo molto. Condividiamo l’ammirazione per Giuseppe Verdi, uno dei più straordinari musicisti di ogni tempo. Con il dott. Giosuè Ceriani e con il maestro Mauro Canali avremo l’occasione non solo di conoscere da vicino genesi, trama e curiosità, ma anche di ascoltare dal vivo le melodie più famose di questa straordinaria opera verdiana.”

L’avv. Filippo Germinetti, segretario del Circolo: “E’ pure straordinario incontrare il Primario di Radiologia dell’Ospedale di Saronno, uno dei più profondi conoscitori della storia della lirica del nostro territorio. Quando il dott. Ceriani racconta l’Opera, l’Opera entra in lui, gioisce e soffre con lui. Lo accompagnerà al pianoforte Mauro Canali, apprezzato insegnante di musica. Sarà uno spettacolo nello spettacolo”.