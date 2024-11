Prorogato fino a fine anno scolastico il divieto di transito per i mezzi pensanti tra Bardello e Biandronno

Verrà prorogato fino a fine anno scolastico il divieto di transito per i mezzi pesanti all’interno di Biandronno nella fascia oraria dell’ingresso a scuola. La sperimentazione voluta da Provincia di Varese nel settembre scorso e che avrebbe dovuto concludersi a fine anno, continuerà con il divieto ai mezzi per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate lungo la Provinciale 18 detta dell’Isolino Virginia tra Bardello e Biandronno, dall’intersezione con la SP50 in località Bardello (ponte di Bardello) fino all’intersezione con via Europa nel Comune di Biandronno. Una misura in vigore nella fascia oraria 06:30 alle 08:30.

L’annuncio è stato fatto al tavolo provinciale a cui erano presenti il sindaco di Biandronno Porotti, il delegato di Bardello, un rappresentante di Besozzo e il responsabile dell’ASEA, assente il comune di Travedona Monte.

Il sindaco Porotti ha manifestato perplessità sui risultati della sperimentazione visto che nessuno vigila sul rispetto dei divieti: « I miei agenti sono impegnati in altre attività – ha spiegato – Provincia ha detto che porterà la questione al Prefetto per un possibile coinvolgimento della Questura».

In settimana, il partito d’opposizione Biandronno Più aveva portato le 300 firme raccolte per chiedere lo stop ai mezzi pesanti in paese: « È un’iniziativa che danneggia solo la categoria degli autotrasportatori già in difficoltà per la crisi delle aziende – ha commentato Porotti – Occorre trovare una soluzione condivisa tra tutti, un modo che porti tutti i territori a farsi carico di una parte dei transiti. Io credo che l’anello sia l’unica soluzione e dovrà coinvolgere anche Travedona Monate. Provincia si è impegnata a farsi portavoce tra tutti i diretti interessati per trovare una risposta che possa andare bene a tutti».