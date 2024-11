Raccolte trecento firme per bloccare il transito dei mezzi pesanti nel centro di Biandronno

Ha raggiunto le 300 firme, l’obiettivo che si era prefissato. Il capogruppo all’opposizione in consiglio comunale a Biandronno Pietro Parola ha già presentato al Presidente della Provincia Marco Magrini la domanda, corredata da tutte le firme, per cambiare la viabilità nel centro del paese stabilendo un divieto ai mezzi pesanti.

È un tema cruciale per la comunità e che a più riprese anche il sindaco Porotti ha sollevato con alcune proposte su cui, però, è calato il silenzio anche perché occorrerebbe l’adesione del comune di Ternate che non ha intenzione di gravare il suo territorio del traffico pesante. A fine dicembre, inoltre, terminerà il divieto temporaneo deciso dalla Provincia per agevolare il traffico mattutino nelle ore di ingresso a scuola.

A fine ottobre un’altra raccolta firme, promossa sempre da Pietro Parola e dalla figlia Sara, aveva raggiunto le 255 adesioni per migliorare il cantiere di riqualificazione avviato sul lungolago nella zona del trampolino. La petizione chiedeva l’attuazione di una variante in corso d’opera che preservi l’attuale area verde presente in particolare i tre lotti di prato prospicenti alla riva oltre alla presentazione in pubblico del progetto, per il raggiungimento di un’intesa con il comitato. Un tema, quest’ultimo, discusso anche in consiglio comunale e che la maggioranza ha bocciato spiegando di aver già intenzione di informare pubblicamente la cittadinanza.