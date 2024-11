Quando il cinema incontra le elezioni: a Luino un incontro per scoprire politica e grande schermo

Il Lions Club Luino, con il patrocinio del Comune di Luino, organizza per sabato 23 novembre, alle ore 17.30, nella sala conferenze di Palazzo Verbania (viale Dante 5), un incontro pubblico dal titolo “Anche i film votano – Le elezioni secondo Cinecittà e Hollywood“.

Relatori dell’evento saranno Mauro della Porta Raffo, saggista e scrittore varesino, e Maurizio Cabona, giornalista per testate nazionali e straniere, nonché critico cinematografico e scrittore. I due esperti guideranno il pubblico in un dibattito che esplorerà il modo in cui i film hanno proposto, interpretato e raccontato gli eventi elettorali, alternando riflessioni serie e momenti di ironia.

La serata offrirà una divertente carrellata di titoli e personaggi iconici che hanno affrontato il tema del voto e della politica sul grande schermo. Da Totò e Vittorio De Sica fino a Robert Redford e molti altri, il cinema si è spesso confrontato con le dinamiche del potere, della democrazia e della partecipazione popolare, fornendo spunti di riflessione sia profondi sia leggeri.

L’incontro si propone come un viaggio tra Cinecittà e Hollywood, due mondi cinematografici che, seppur diversi per stile e approccio, hanno saputo raccontare le elezioni e i meccanismi della politica in modi originali e talvolta sorprendenti.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.