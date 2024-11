“Questo non è amore”, la polizia nelle piazze contro la violenza sulle donne

Nella mattina di lunedì 25 novembre, la Polizia di Stato di Varese ha portato in Piazza del Podestà la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, un’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

L’evento ha avuto come obiettivo principale quello di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere, fornendo strumenti concreti per il contrasto e la prevenzione di questa grave problematica sociale. La presenza della Polizia di Stato è stata accompagnata da un team multidisciplinare che ha reso l’iniziativa ancora più incisiva.

Al fianco del personale della Divisione Anticrimine e delle Volanti della Questura, hanno partecipato anche i medici dell’ASST Sette Laghi, che hanno fornito supporto specialistico, e i giovani del progetto Pappalunga, impegnati nella distribuzione del materiale informativo.

Grazie alla sinergia tra forze dell’ordine, istituzioni sanitarie e iniziative sociali, la campagna ha rappresentato un passo importante nel promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della violenza di genere e nel ribadire l’impegno della comunità nel contrastare ogni forma di abuso.