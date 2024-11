Rai, servizio pubblico o Tv di Stato? Se ne parla a Busto Arsizio

Il Quadrifoglio in collaborazione con Movimento – Progetto Per Busto organizza venerdì 22 novembre alle 21 a Villa Tovaglieri (in via Volta 11 bis a Busto Arsizio) una serata/confronto sul tema “Rai, servizio pubblico o TV di Stato?”.

«La Rai è un patrimonio da tutelare, è informazione plurale, indipendente e di qualità al servizio della democrazia del nostro Paese – spiegano gli organizzatori – Affinché i cittadini possano comprendere la realtà dell’informazione nell’attuale situazione politica, con l’aiuto di uno dei fondatori del Quadrifoglio, dialogheremo con due rappresentanti dell’Unione sindacale giornalisti Rai».

Gli ospiti della serata saranno Daniele Macheda (Segretario nazionale USIGRai) e Alberto Ambrogi (Componente esecutivo USIGRai).