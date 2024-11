Ravioli Scoiattolo: un viaggio nel cuore della tradizione familiare e nei reparti produttivi

Dopo molti anni, il Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino, diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mercato della pasta fresca presente nella GDO, ha aperto le porte alla comunità locale, permettendo una visita approfondita ai suoi reparti produttivi.

È stata un’occasione speciale per condividere non solo la storia e la filosofia dell’azienda, ma anche per presentare in anteprima alcune delle sue ultime novità: il “Gigante”, un raviolo di ricotta e spinaci dal peso di 60 grammi l’uno e dimensioni di 8×10 cm, brevettato a livello industriale nel proprio processo produttivo, e l’importante espansione verso un nuovo mercato, la Cina.

Grande emozione per Massimiliano e Matteo Di Caro, insieme alla cugina Valentina Guerra, oggi alla guida dell’azienda, che hanno ricordato con affetto e commozione i giorni in cui, da bambini, esploravano i capannoni e assaporavano i ripieni, trascorrendo la maggior parte delle giornate in azienda, spesso accanto a fidati collaboratori che ancora oggi seguono la produzione: il tutto sotto gli occhi dei nonni e dei genitori che hanno reso possibile con impegno e perseveranza questo sogno in continua evoluzione.

Con gli attuali 12.000 metri quadri di stabilimento, visitato con entusiasmo e curiosità ieri, mercoledì 30 ottobre, da tre gruppi di lettori del giornale VareseNews, l’azienda conta oggi 202 dipendenti, 9 linee produttive (che presto diventeranno 13 con il nuovo plant in costruzione) e custodisce il segreto di 250 ricette per i ripieni e ben 30 diversi formati di pasta. Con il 75% del fatturato generato all’estero e il 25% sul mercato italiano, lo Scoiattolo conferma inoltre la sua proiezione internazionale mantenendo, però, un forte radicamento locale.

«Nonostante le opportunità di delocalizzazione, abbiamo scelto di investire ancora una volta qui, nella nostra provincia, costruendo un nuovo stabilimento di 10.000 metri quadrati con tecnologie avanzate e attenzione alla sostenibilità» spiegano i vertici aziendali. La nuova struttura, infatti, verrà rivestita con pannelli fotocatalitici che aiutano a ridurre l’impatto ambientale, sottolineando l’impegno dell’azienda per un business più sostenibile.

Tradizione e innovazione: il cuore del successo

Fondato con spirito familiare, lo Scoiattolo è un’azienda dove le decisioni vengono ancora prese attorno a un tavolo, riflettendo un approccio di vicinanza tra i membri del consiglio e i collaboratori. «Siamo fortunati, e questo spirito di unione ci ha portato a crescere come persone oltre che come manager» hanno dichiarato i dirigenti. Anche la recente introduzione della linea “Bottega Giulio” che produce ravioli con un processo brevettato per mantenere l’artigianalità e realizzare un prodotto fortemente distintivo oltre che super gourmet, rappresenta il mix tra tradizione e innovazione che caratterizza il brand.

Un impegno per il territorio e la qualità

Lo Scoiattolo riesce ancora ad oggi a mantenere un’attenzione particolare verso la qualità delle materie prime: oltre il 90% degli ingredienti proviene dall’Italia, e le variazioni nella consistenza e freschezza delle materie sono gestite manualmente per assicurare la massima qualità del prodotto. «È un impegno e una cura che rappresentano il cuore di ogni nostro processo, sia produttivo che umano, e vogliamo continuare a metterli in campo anche per il territorio che ci ha visti crescere».

Dopo la camminata lungo la Valle Olona di 9 km e la visita aziendale, lo Scoiattolo sarà al festival del giornalismo Glocal con una selezionata degustazione dei suoi prodotti al Glocal Buffet, venerdì 8 novembre.