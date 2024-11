Ricetta antitraffico a Saronno: autobus gratuiti per tutti nel periodo natalizio

Come già annunciato qualche mese fa, l’Amministrazione comunale di Saronno ha lavorato nelle scorse settimane con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e il vettore per offrire ai saronnesi il servizio di trasporto gratuito nel periodo natalizio.

Da domenica 1° dicembre e sino a lunedì 6 gennaio, sarà infatti il Comune di Saronno a coprire totalmente i costi del Trasporto pubblico locale, per incentivare i cittadini ad utilizzare l’autobus per muoversi in città.

«In un periodo dell’anno in cui è importante sostenere gli spostamenti con i mezzi pubblici, sia per le compere natalizie che per le tante iniziative di festa che l’amministrazione ha previsto, abbiamo voluto offrire un servizio gratuito che permetta ai nostri concittadini di recarsi in centro città lasciando l’auto a casa – spiega l’assessore alla Mobilità e ambiente, Franco Casali – evitando così il congestionamento delle strade, facendoli risparmiare su costi del carburante e tempi per la sosta e dando, non meno importante, un contributo alla sostenibilità ambientale. Tutto questo senza che spendano un euro, proprio perché in questo periodo non sarà necessario fare biglietti e abbonamenti per il trasporto sui pullman arancio urbani».

L’iniziativa, che sarà pubblicizzata anche con vetrofanie all’esterno degli autobus, andrà a coprire per l’intero periodo, 1°dicembre/6 gennaio, sia le corse singole, sia gli abbonamenti mensili (limitatamente al mese di dicembre) della Stie per le linee 1, 2, 3, 4 e 5 in tutti gli orari.