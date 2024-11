Rifiuti a Cassano, una serata per chiarire a che punto siamo tra Comune e Sieco

Le Acli e Legambiente di Cassano Magnago organizzano un incontro sulla questione del servizio rifiuti e igiene urbana: l’appuntamento è per martedì 19 novembre, alle 21.

Una serata per fare chiarezza sul futuro del servizio nei prossimi mesi e su una serie di questioni emerse in questi mesi che hanno visto un confronto animato tra Comune e Sieco, la società a cui è in carico in questo il servizio, in attesa di un nuovo gestore.

Nel corso della serata si approfondiranno temi di immediato interesse per i cittadini ma anche di prospettive. Compreso quel primato provinciale di “Comune riciclone” a cui anche Legambiente tiene molto: «Avevamo già espresso al sindaco la preoccupazione che non venga vanificato il lavoro sulla differenziata fatto fin dai tempi di Uslenghi» dicono dal circolo cittadino del cigno verde.

In origine all’assemblea erano stati invitati sia il Comune sia i vertici di Sieco, anche se effettivamente parteciperà solo Sieco. Un diniego da parte del municipio su cui c’è stata polemica e su cui Acli e Legambiente non nascondono una certa amarezza: «Avevamo dato garanzie dell’intenzione di evitare ogni interrogazione che potesse comportare interferenze con il confronto legale tra Comune e Sieco», che potrebbe sorgere dopo il “divorzio” non consensuale nel luglio scorso, quando il Comune di Cassano è stato estromesso dalla società, a seguito dello scontro con gli altri soci.

L’appuntamento per la serata è martedì 19 novembre, alle 21, all’oratorio S. Carlo in via Leonardo da Vinci 4.